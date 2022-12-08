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    В кинотеатрах покажут полнометражный мультфильм про Машу и Медведя

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    Фото: vlgfilm.ru/
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    Мультсериал «Маша и Медведь» вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный фильм на YouTube — его видели более 125 миллиардов раз. Поэтому неудивительно, что появился и полнометражный фильм с хронометражем сорок шесть минут — тогда как обычные серии укладывались в семь минут. В кинотеатрах мультфильм «Маша и Медведь: 12 месяцев» можно посмотреть с 15 декабря. 0+

    Режиссер Василий Бедошвили по-новому пересказал сказку про двенадцать месяцев, которые собираются в новогоднюю ночь у костра. Теперь с ними встречается Маша — пока Медведь готовится к празднику. По словам создателей, в ленте использовались самые передовые технологии трехмерной анимации.

    Федор Дубшан

    Фото: vlgfilm.ru/

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