В кинотеатрах покажут полнометражный мультфильм про Машу и Медведя

Мультсериал «Маша и Медведь» вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный фильм на YouTube — его видели более 125 миллиардов раз. Поэтому неудивительно, что появился и полнометражный фильм с хронометражем сорок шесть минут — тогда как обычные серии укладывались в семь минут. В кинотеатрах мультфильм «Маша и Медведь: 12 месяцев» можно посмотреть с 15 декабря. 0+
Режиссер Василий Бедошвили по-новому пересказал сказку про двенадцать месяцев, которые собираются в новогоднюю ночь у костра. Теперь с ними встречается Маша — пока Медведь готовится к празднику. По словам создателей, в ленте использовались самые передовые технологии трехмерной анимации.
Федор Дубшан