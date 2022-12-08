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    А я думала, сова. В Ленинградском зоопарке живет необычно кричащая обезьяна дурукули

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    2 комментария

    В Ленинградском зоопарке живет загадочная ночная обезьяна по имени Нота. Она весьма музыкальна: любит издавать разнообразные звуки от мягкого ворчания до совиных криков.

    Видео с питомицей 8 декабря публикует пресс-служба зоопарка. Ноте уже целых 20 лет – но такое долголетие для этих обезьян вполне естественно, в природе они живут до в среднем до 23-х. Вид называется дурукули – это единственные активные ночью обезьяны, обитают они в американских тропических лесах.

    Ленинградский зоопарк

    «Наша Нота становится активной с наступлением темноты, однако иногда вы можете наблюдать эту красавицу с необычайно большими глазами и днём. Вокализацию Нотки можно услышать только после закрытия зоопарка», – отмечают в пресс-службе

    Также в зоопарке напоминают, что 11 декабря ждут посетителей, чтобы отметить День приматов.

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    Комментарии 2

    Свободу Лёхе!09 Дек 2022 в 00:15
    Осторожная и.. не жадная..)
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