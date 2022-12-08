На Парнасе достроили детский садик на 280 мест с бассейном

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод и заключение о соответствии новому детскому садику на улице Шишкина в Выборгском районе. Как отмечают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», садик на 280 мест стал третьей площадкой ГБДОУ № 11 Выборгского района Санкт-Петербурга. Первых воспитанников здесь примут после передачи объекта на баланс города.

В помещении дети будут заниматься в 12 группах: от ясельной до подготовительной. У каждой будет своя спальня, игровая и буфетная зоны, раздевалка и гигиенические комнаты.



На первом этаже расположился бассейн площадью более 200 квадратных метров, пищеблок, медицинский кабинет с процедурной. На втором этаже — залы для музыкальных и спортивных занятий, помещения для кружков, кабинеты логопеда и психолога.