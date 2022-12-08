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    На Парнасе достроили детский садик на 280 мест с бассейном

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    Госстройнадзор выдал разрешение на ввод и заключение о соответствии новому детскому садику на улице Шишкина в Выборгском районе. Как отмечают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», садик на 280 мест стал третьей площадкой ГБДОУ № 11 Выборгского района Санкт-Петербурга. Первых воспитанников здесь примут после передачи объекта на баланс города.

    В помещении дети будут заниматься в 12 группах: от ясельной до подготовительной. У каждой будет своя спальня, игровая и буфетная зоны, раздевалка и гигиенические комнаты.

    На первом этаже расположился бассейн площадью более 200 квадратных метров, пищеблок, медицинский кабинет с процедурной. На втором этаже — залы для музыкальных и спортивных занятий, помещения для кружков, кабинеты логопеда и психолога.

    На территории площадью в один гектар рядом с садом в ЖК «Северная долина» установили игровые площадки для каждой возрастной группы.

    Создание не просто жилья, но самодостаточных территорий, обеспеченных инфраструктурой, — концепция работы, заложенная основателем компании промышленником Олегом Дерипаской. Новый садик стал 14-м построенным соцобъектом в портфеле застройщика.

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    Комментарии 1

    VKuser29777391008 Дек 2022 в 17:10
    в городе Чанша было введено в эксплуатацию здание под названием «Сад А-1». На возведение 11-этажного 33-квартирного дома площадью 2970 квадратных метров понадобился всего один день.
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