Шаланда снесла будку пограничников в Лебяжьем. Таран попал на видео

Авария с грузовиком произошла в Ломоносовском районе Ленобласти утром 8 декабря. Видеорегистратор проезжавшей мимо машины записал, как большегруз таранит будку погранслужбы.
По предварительной информации, около 10 часов утра на дороге Петербург — Ручьи, на въезде в поселок Лебяжье, тягач с прицепом врезался в строение, где дежурят сотрудники погранслужбы, сообщает 47News. На записи с видеорегистратора видно, что возле будки притормозил легковой автомобиль, а ехавший следом грузовик, видимо, остановиться не успевал, и его водитель вырулил на обочину. Тягач снес будку и остановился, ударившись о бетонный блок.
В экстренных службах изданию подтвердили информацию о ДТП. По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших — в будке в момент аварии никого не было. Обстоятельства произошедшего уточняются.
В пресс-службе регионального погрануправления ФСБ прокомментировать ДТП изданию отказались.