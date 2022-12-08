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    Шаланда снесла будку пограничников в Лебяжьем. Таран попал на видео

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    7 комментариев

    47News

    Авария с грузовиком произошла в Ломоносовском районе Ленобласти утром 8 декабря. Видеорегистратор проезжавшей мимо машины записал, как большегруз таранит будку погранслужбы.

    По предварительной информации, около 10 часов утра на дороге Петербург — Ручьи, на въезде в поселок Лебяжье, тягач с прицепом врезался в строение, где дежурят сотрудники погранслужбы, сообщает 47News. На записи с видеорегистратора видно, что возле будки притормозил легковой автомобиль, а ехавший следом грузовик, видимо, остановиться не успевал, и его водитель вырулил на обочину. Тягач снес будку и остановился, ударившись о бетонный блок.

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    В экстренных службах изданию подтвердили информацию о ДТП. По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших — в будке в момент аварии никого не было. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    В пресс-службе регионального погрануправления ФСБ прокомментировать ДТП изданию отказались.

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    Комментарии 7

    Ser_N077108 Дек 2022 в 17:21
    Оно конечно хорошо, что в будке не было и никто не пострадал, но все-таки, на минутку, дорога ведет в Сосновый бор...
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