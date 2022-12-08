«Ночлежка» собирает подарки к Новому году для бездомных двух столиц

Благотворительная организация «Ночлежка» запустила традиционную предновогоднюю акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору подарков для бездомных людей в Петербурге и Москве.



В подарочные наборы войдут продукты длительного хранения, предметы гигиены и вещи, которые необходимы в это время тем, кто живёт на улице, — шапки, шарфы, тёплые стельки.



«Мы составили список самого необходимого, вы можете сами выбрать, что и в каком количестве купить и передать. В последние дни декабря наши волонтеры упакуют и вручат подарки бездомным людям в обеих столицах», — рассказали в «Ночлежке».

