«Ночлежка» собирает подарки к Новому году для бездомных двух столиц

Благотворительная организация «Ночлежка» запустила традиционную предновогоднюю акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору подарков для бездомных людей в Петербурге и Москве.
В подарочные наборы войдут продукты длительного хранения, предметы гигиены и вещи, которые необходимы в это время тем, кто живёт на улице, — шапки, шарфы, тёплые стельки.
«Мы составили список самого необходимого, вы можете сами выбрать, что и в каком количестве купить и передать. В последние дни декабря наши волонтеры упакуют и вручат подарки бездомным людям в обеих столицах», — рассказали в «Ночлежке».
Со списком можно ознакомиться на сайте «Ночлежки» или в группе в соцсети. Там также опубликованы адреса, куда можно приносить подарки.
«Мы считаем, что каждому человеку важно получить новогодний подарок. Это позволяет не изолироваться от общества и придает сил для того, чтобы возвращаться в обычную жизнь. Рады, что ежегодно получается вручить подарок каждому, кто приходит в «Ночлежку» за помощью. Спасибо всем, кто участвует в сборе», — сказала координатор акции «Мандаринка и тушенка» Василиса Молева.
Акция продлится до 25 декабря включительно. Волонтёры надеются в этом году собрать 700 подарков в Петербурге и 500 в Москве.