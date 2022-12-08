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    «Ночлежка» собирает подарки к Новому году для бездомных двух столиц

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    1 комментарий

    Благотворительная организация «Ночлежка» запустила традиционную предновогоднюю акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору подарков для бездомных людей в Петербурге и Москве.

    В подарочные наборы войдут продукты длительного хранения, предметы гигиены и вещи, которые необходимы в это время тем, кто живёт на улице, — шапки, шарфы, тёплые стельки.

    «Мы составили список самого необходимого, вы можете сами выбрать, что и в каком количестве купить и передать. В последние дни декабря наши волонтеры упакуют и вручат подарки бездомным людям в обеих столицах», — рассказали в «Ночлежке».

    Со списком можно ознакомиться на сайте «Ночлежки» или в группе в соцсети. Там также опубликованы адреса, куда можно приносить подарки.

    «Мы считаем, что каждому человеку важно получить новогодний подарок. Это позволяет не изолироваться от общества и придает сил для того, чтобы возвращаться в обычную жизнь. Рады, что ежегодно получается вручить подарок каждому, кто приходит в «Ночлежку» за помощью. Спасибо всем, кто участвует в сборе», — сказала координатор акции «Мандаринка и тушенка» Василиса Молева.

    Акция продлится до 25 декабря включительно. Волонтёры надеются в этом году собрать 700 подарков в Петербурге и 500 в Москве.

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    Комментарии 1

    25267490108 Дек 2022 в 15:59
    "В 2020 году каждая семья в России будет проживать в квартире площадью не менее 100 кв. метров" из обещаний путинской "Единой России"!
    +0−0
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