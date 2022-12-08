Москвичка попала на учет из-за сине-желтой аватарки дочери. Жалобу написала директриса

Жительница Москвы Елена Жоликер судится с комиссией по делам несовершеннолетних, которая поставила семью на учёт. Как пишет MSK1 , причиной стала сине-желтая аватарка у 10-летней дочери Елены и отсутствие ребёнка на «Разговорах о важном».

Проблемы начались с того, что 5 октября ученицу «Школы в Некрасовке» привели на разговор с инспектором по делам несовершеннолетних, соцработником и психологом. В школу позвали и мать девочки. На встрече Елене показали письмо от директора школы (а по совместительству — мундепа от «Единой России») Майи Булаевой.

«Она указала, что у Вари вот эта аватарка, опрос и что она не ходит на «Разговоры о важном». И попросила проверить социально-бытовые условия жизни ребенка, семьи. Варю стали допрашивать: ей задавали вопросы на политические темы», — рассказывает москвичка.

По словам Елены, сразу после разговора представители опеки и полицейские поехали осматривать квартиру, в которой живет семья. Как утверждает женщина, никаких документов ей не показывали. После часа досмотра, который включал в себя и чтение переписки в телефоне женщины, проверяющие ушли.



Состоявшаяся 25 октября комиссия по делам несовершеннолетних решила, что Елена «проецирует на дочь свои политические взгляды, не осуществляет контроль за публикациями в соцсетях», а из-за пропусков «Разговоров о важном» у 10-летней Вари «отсутствует ориентация в политической ситуации в стране и в мире».

