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    Москвичка попала на учет из-за сине-желтой аватарки дочери. Жалобу написала директриса

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    9 комментариев

    Жительница Москвы Елена Жоликер судится с комиссией по делам несовершеннолетних, которая поставила семью на учёт. Как пишет MSK1, причиной стала сине-желтая аватарка у 10-летней дочери Елены и отсутствие ребёнка на «Разговорах о важном».

    Елена Жоликер
    Елена ЖоликерФото: Екатерина Рябчук / MSK1.RU
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    Проблемы начались с того, что 5 октября ученицу «Школы в Некрасовке» привели на разговор с инспектором по делам несовершеннолетних, соцработником и психологом. В школу позвали и мать девочки. На встрече Елене показали письмо от директора школы (а по совместительству — мундепа от «Единой России») Майи Булаевой.

    «Она указала, что у Вари вот эта аватарка, опрос и что она не ходит на «Разговоры о важном». И попросила проверить социально-бытовые условия жизни ребенка, семьи. Варю стали допрашивать: ей задавали вопросы на политические темы», — рассказывает москвичка.

    По словам Елены, сразу после разговора представители опеки и полицейские поехали осматривать квартиру, в которой живет семья. Как утверждает женщина, никаких документов ей не показывали. После часа досмотра, который включал в себя и чтение переписки в телефоне женщины, проверяющие ушли.

    Состоявшаяся 25 октября комиссия по делам несовершеннолетних решила, что Елена «проецирует на дочь свои политические взгляды, не осуществляет контроль за публикациями в соцсетях», а из-за пропусков «Разговоров о важном» у 10-летней Вари «отсутствует ориентация в политической ситуации в стране и в мире».

    Жительница Москвы подала на действия сотрудников комиссии и решение, которое они вынесли, три иска. Они еще не рассмотрены — ближайшее заседание состоится 22 декабря.

    Елена Жоликер
    Елена ЖоликерФото: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ14
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    Комментарии 9

    27638631508 Дек 2022 в 18:02
    По моему тут надо ставить на учет директриссу-стукача, точнее ее снимать с должности. Если директриса вопрос с цветами чего-то там у учеников и нехождения их куда-то не может решать без МВД, то она однозначно непригодна для этой должности.
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