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    Петербуржцы стали на 45% чаще покупать гаджеты для умного дома: розетки и датчики температуры и влажности

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    В первую неделю зимы вырос спрос на умные гаджеты: жители Петербурга и Ленобласти чаще покупают умные розетки, датчики температуры и влажности.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на «умные» гаджеты в рознице увеличился на 45% в штучном и на 12% — в денежном выражении. Интерес к датчикам, которые подключаются к системам отопления, увеличился с наступлением холодов: датчики постоянно отслеживают температуру и влажность в доме, удерживая их на заданном уровне, в том числе корректируя в зависимости от времени суток. Их доля в общем объеме продаж устройств для умного дома достигла 35%.

    Почти в полтора раза поднялся спрос на умные розетки — подавляющее большинство пользователей покупали эти устройства, чтобы обезопасить дом от пожара. Гаджет способен сам обесточить любой подключённый к нему электроприбор — стоит только отправить ему соответствующую команду со смартфона. Доля умных розеток составила 20%.

    Еще один заметный тренд — повышенный интерес к умным лампочкам, камерам видеонаблюдения и датчикам протечки воды, последние из которых обычно ставят в самых уязвимых местах водопровода: рядом с бойлером или под раковиной.

    Средняя стоимость умных устройств без учета умных колонок осталась на уровне прошлого года, а с учетом умных колонок цена снизилась на 11%.

    «По последним данным, в России менее чем в 5% домохозяйств используются технологии умного дома, — отмечает директор по продажам на розничном рынке МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Константин Окунев.К 2025 году этот показатель может вырасти до 14%».

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