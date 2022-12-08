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    Петербурженка отсудила почти полмиллиона за падение в магазине

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    1 комментарий

    Выборгский райсуд Петербурга рассмотрел иск горожанки, которая хотела отсудить 500 тысяч рублей за моральный вред из-за неудачного падения в супермаркете. Она получила тяжелую травму — ее оперировали три часа.

    Речь идет о продуктовом магазине в деревне Юкки, сообщает 8 декабря объединенная пресс-служба городских судов. В марте 2020 года Галина упала на подъеме, по которому в магазин возят товар. Судя по всему, женщина ударилась о кафель, пришлось вызывать скорую, и директор супермаркета отправил пострадавшую в больницу.

    Ответчиком выступало юрлицо, владеющее сетью магазинов. Его представитель счел сумму компенсации необоснованной, а еще предоставил заключение о том, что место падения было безопасным. Тем не менее никаких предупреждающих знаков возле подъема не было.

    Факт падения никто не опровергал, а экспертиза оценила полученную Галиной травму как тяжкий вред здоровью и заключила, что она вполне могла ее получить именно таким образом. Судя по заключению, женщина ударилась «областью правого плечевого сустава».

    С юрлица взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф в 150 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины — 300 рублей. На решение подали апелляционную жалобу.

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    Комментарии 1

    Peshekhod08 Дек 2022 в 15:34
    Сиди дома, если ноги не ходят.
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