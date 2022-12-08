Петербурженка отсудила почти полмиллиона за падение в магазине

Выборгский райсуд Петербурга рассмотрел иск горожанки, которая хотела отсудить 500 тысяч рублей за моральный вред из-за неудачного падения в супермаркете. Она получила тяжелую травму — ее оперировали три часа.
Речь идет о продуктовом магазине в деревне Юкки, сообщает 8 декабря объединенная пресс-служба городских судов. В марте 2020 года Галина упала на подъеме, по которому в магазин возят товар. Судя по всему, женщина ударилась о кафель, пришлось вызывать скорую, и директор супермаркета отправил пострадавшую в больницу.
Ответчиком выступало юрлицо, владеющее сетью магазинов. Его представитель счел сумму компенсации необоснованной, а еще предоставил заключение о том, что место падения было безопасным. Тем не менее никаких предупреждающих знаков возле подъема не было.
Факт падения никто не опровергал, а экспертиза оценила полученную Галиной травму как тяжкий вред здоровью и заключила, что она вполне могла ее получить именно таким образом. Судя по заключению, женщина ударилась «областью правого плечевого сустава».
С юрлица взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф в 150 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины — 300 рублей. На решение подали апелляционную жалобу.