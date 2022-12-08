Петербурженка отсудила почти полмиллиона за падение в магазине

Выборгский райсуд Петербурга рассмотрел иск горожанки, которая хотела отсудить 500 тысяч рублей за моральный вред из-за неудачного падения в супермаркете. Она получила тяжелую травму — ее оперировали три часа.



Речь идет о продуктовом магазине в деревне Юкки, сообщает 8 декабря объединенная пресс-служба городских судов. В марте 2020 года Галина упала на подъеме, по которому в магазин возят товар. Судя по всему, женщина ударилась о кафель, пришлось вызывать скорую, и директор супермаркета отправил пострадавшую в больницу.



Ответчиком выступало юрлицо, владеющее сетью магазинов. Его представитель счел сумму компенсации необоснованной, а еще предоставил заключение о том, что место падения было безопасным. Тем не менее никаких предупреждающих знаков возле подъема не было.

