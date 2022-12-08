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    Российский сухогруз оставил якорь в Финском заливе. «Утопленник» весит две тонны

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    3 комментария

    Утром в понедельник в Финском заливе российский сухогруз «Холмогоры» потерял якорь, который весит более двух тонн, а ещё метр цепи-смычки. Судно лишилось конструкции по пути к перегрузочному комплексу «Бронка», на якорной стоянке напротив Красной Горки. Об этом 8 декабря сообщает 47news.

    Стоянка — место ожидания судов, которые следуют к терминалам «Большого порта Санкт-Петербург». Потеря якоря и смычки может быть угрозой безопасности для судоходства, несмотря на то что глубины здесь за 14 метров.

    Собственнику судна поручили спланировать работы по поднятию «утопленника». Сделать это нужно до конца мая 2023 года.

    Как сообщает издание, ближе к полуночи 7 декабря сухогруз «Холмогоры» покинул «Бронку» и взял курс на Калининград.

    Известно, что судно входит в состав «Северного морского пароходства». В середине лета его поставили на линию Петербург — Калининградская область. Это случилось после того, как Литва запретила доставлять в российский эксклав некоторые категории подсанкционных товаров при помощи железной дороги и автотранспорта.

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    Комментарии 3

    Wert08 Дек 2022 в 15:49
    Надо мост строить в Кёниг. Опыт есть, подрядчик тоже.
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