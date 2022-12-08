Российский сухогруз оставил якорь в Финском заливе. «Утопленник» весит две тонны

Утром в понедельник в Финском заливе российский сухогруз «Холмогоры» потерял якорь, который весит более двух тонн, а ещё метр цепи-смычки. Судно лишилось конструкции по пути к перегрузочному комплексу «Бронка», на якорной стоянке напротив Красной Горки. Об этом 8 декабря сообщает 47news.

Стоянка — место ожидания судов, которые следуют к терминалам «Большого порта Санкт-Петербург». Потеря якоря и смычки может быть угрозой безопасности для судоходства, несмотря на то что глубины здесь за 14 метров.

Собственнику судна поручили спланировать работы по поднятию «утопленника». Сделать это нужно до конца мая 2023 года.