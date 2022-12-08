    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-в

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.94eur65.9

    МВД запретило надевать «кандалы» на детей, женщин и фигурантов экономических дел

    1574
    9 комментариев

    Наручники теперь нельзя надевать на женщин и детей, а также на обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Соответствующие указания распространило ведомство 8 декабря.

    Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по итогам прошедшего накануне заседания Совета по правам человека министерством была изучена практика применения в отдельных территориальных органах средства ограничения подвижности «Ажур». Сейчас действует «дифференцированный подход», согласно которому наручники используют в том числе «в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц».

    Во избежание фактов «необоснованного применения» средства «Ажур» руководство направило в территориальные органы указания с разъяснением установленных требований. Согласно им, запрещается надевать наручники на несовершеннолетних, женщин и фигурантов экономических дел.

    Накануне член СПЧ Ева Меркачёва на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала о случае, когда обвиняемую в экономическом преступлении женщину «возили на следственные действия в Москве в кандалах». По ее словам, были и другие подобные обращения. Глава государства пообещал добиться, чтобы подобная практика была прекращена.

    Также президент говорил о недопустимости случаев, когда люди по несколько лет сидят в СИЗО. В целом Путин призвал стремиться к тому, чтобы правоохранительная и судебная система в стране были справедливыми.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    66885325608 Дек 2022 в 15:37
    детки сейчас здоровее и опаснее взрослых дяденек могут быть
    +0−0
    Pupin08 Дек 2022 в 15:31
    Зря.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close