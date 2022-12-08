МВД запретило надевать «кандалы» на детей, женщин и фигурантов экономических дел

Наручники теперь нельзя надевать на женщин и детей, а также на обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Соответствующие указания распространило ведомство 8 декабря.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по итогам прошедшего накануне заседания Совета по правам человека министерством была изучена практика применения в отдельных территориальных органах средства ограничения подвижности «Ажур». Сейчас действует «дифференцированный подход», согласно которому наручники используют в том числе «в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц».
Во избежание фактов «необоснованного применения» средства «Ажур» руководство направило в территориальные органы указания с разъяснением установленных требований. Согласно им, запрещается надевать наручники на несовершеннолетних, женщин и фигурантов экономических дел.
Накануне член СПЧ Ева Меркачёва на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала о случае, когда обвиняемую в экономическом преступлении женщину «возили на следственные действия в Москве в кандалах». По ее словам, были и другие подобные обращения. Глава государства пообещал добиться, чтобы подобная практика была прекращена.
Также президент говорил о недопустимости случаев, когда люди по несколько лет сидят в СИЗО. В целом Путин призвал стремиться к тому, чтобы правоохранительная и судебная система в стране были справедливыми.