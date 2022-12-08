МВД запретило надевать «кандалы» на детей, женщин и фигурантов экономических дел

Наручники теперь нельзя надевать на женщин и детей, а также на обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Соответствующие указания распространило ведомство 8 декабря.



Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по итогам прошедшего накануне заседания Совета по правам человека министерством была изучена практика применения в отдельных территориальных органах средства ограничения подвижности «Ажур». Сейчас действует «дифференцированный подход», согласно которому наручники используют в том числе «в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц».

