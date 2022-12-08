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    «Здесь все свои». Путин успокоил военного, растерявшегося во время выступления в Кремле

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    14 комментариев

    Президент России Владимир Путин успокоил растерявшегося ефрейтора Давида Малыкина, который забыл свою речь после вручения медали «Золотая Звезда» в Кремле. Трансляцию мероприятия 8 декабря проводила пресс-служба главы государства.

    Стоящий за трибуной военный произносил речь, но внезапно остановился. Раздались аплодисменты. К мужчине подошел Путин и ободряюще приобнял.

    «Спокойно, здесь все свои», — сказал Владимир Путин, успокоив ефрейтора.

    Боец продолжил говорить и пообещал выполнить поставленную задачу.

    В преддверии Дня Героев Отечества (9 декабря) в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

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    Комментарии 14

    Глеб 23308 Дек 2022 в 15:26
    Здесь все свои. А может и не все. Промелькнуло в голове.
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