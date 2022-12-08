«Здесь все свои». Путин успокоил военного, растерявшегося во время выступления в Кремле

Президент России Владимир Путин успокоил растерявшегося ефрейтора Давида Малыкина, который забыл свою речь после вручения медали «Золотая Звезда» в Кремле. Трансляцию мероприятия 8 декабря проводила пресс-служба главы государства.
Стоящий за трибуной военный произносил речь, но внезапно остановился. Раздались аплодисменты. К мужчине подошел Путин и ободряюще приобнял.
«Спокойно, здесь все свои», — сказал Владимир Путин, успокоив ефрейтора.
Боец продолжил говорить и пообещал выполнить поставленную задачу.