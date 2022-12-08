«Папины дочки» возвращаются. Сериал получит продолжение спустя десять лет

Скоро стартуют съемки новых эпизодов сериала «Папины дочки». Их покажут в следующем году, сообщает 8 декабря платформа START.
«Это правда: «Папины дочки» вернутся на экраны спустя 10 лет. Подготовка к съемкам идет полным ходом, режиссером проекта снова станет Александр Жигалкин», — говорится в сообщении.
На телеканале СТС не уточнили, какие персонажи вернутся на экран. Однако исполнительница роли «самой умной дочки» Лиза Арзамасова опубликовала в соцсетях снимки якобы «предварительного варианта для читки» первой серии. На втором листе видно имя Веника — мужа одной из главных героинь.
«Папины дочки» — российский ситком о жизни семейного психотерапевта, который в одиночку воспитывает пятерых дочерей. С 2007 по 2013 год вышло 20 сезонов сериала.