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    «Папины дочки» возвращаются. Сериал получит продолжение спустя десять лет

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    4 комментария

    Скоро стартуют съемки новых эпизодов сериала «Папины дочки». Их покажут в следующем году, сообщает 8 декабря платформа START.

    «Это правда: «Папины дочки» вернутся на экраны спустя 10 лет. Подготовка к съемкам идет полным ходом, режиссером проекта снова станет Александр Жигалкин», — говорится в сообщении.

    На телеканале СТС не уточнили, какие персонажи вернутся на экран. Однако исполнительница роли «самой умной дочки» Лиза Арзамасова опубликовала в соцсетях снимки якобы «предварительного варианта для читки» первой серии. На втором листе видно имя Веника — мужа одной из главных героинь.

    «Папины дочки» — российский ситком о жизни семейного психотерапевта, который в одиночку воспитывает пятерых дочерей. С 2007 по 2013 год вышло 20 сезонов сериала.

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    Комментарии 4

    28002896608 Дек 2022 в 15:16
    Папины дочки 2 или Пуговка возвращается:)
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