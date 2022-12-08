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    Черепаха побеждает акулу. Битву случайно снял оператор во время отдыха

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    Драматический бой черепахи и тигровой акулы у отдаленного пляжа в Западной Австралии снял профессиональный оператор дронов Джек Гарнетт.

    Как пишет 8 декабря News.com.au, семья Гарнетта до этого несколько раз видела эту черепаху и дети назвали её Мистер Блэк. В последний день отдыха на побережье Гарнетт поднял в воздух дрон и заметил, что на черепаху нападает трехметровая тигровая.

    «В течение 10 минут мы толпились вокруг экрана, восхищенные великой битвой между мистером Черепахой и тигровой акулой», — рассказывает Гарнетт.

    На ролике видно, что черепаха использует свой панцирь как щит, отражая атаки акулы, а в финале кусает её за хвост. В итоге акула ретировалась. Биологи пояснили, что это типичное поведение для черепах. Кроме того, по форме хвоста они определили, что Мистер Блэк — самка. После этого, по словам Гарнетта, дети дали ей другое имя — Миссис Черепаха.

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    Комментарии 5

    prosto korsak08 Дек 2022 в 15:00
    А ведь акула всего лишь просила: "Покатай меня, большая черепаха!"
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