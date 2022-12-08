«Города кончились». День Ленобласти смогут отмечать в любых населенных пунктах

День Ленинградской области теперь смогут принимать не только города, но и населенные пункты региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.



День региона отмечают в так называемой ежегодной столице Ленобласти. Нововведение, предполагает 8 декабря 47news, может быть связано с тем, что почти во всех городах праздник уже проводили — «или в ближайшее время на них есть планы».

Издание уточняет, что речь уже заходила о Дубровском поселении Всеволожского района как о месте, где может пройти праздник.