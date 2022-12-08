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    «Города кончились». День Ленобласти смогут отмечать в любых населенных пунктах

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    2 комментария

    День Ленинградской области теперь смогут принимать не только города, но и населенные пункты региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

    День региона отмечают в так называемой ежегодной столице Ленобласти. Нововведение, предполагает 8 декабря 47news, может быть связано с тем, что почти во всех городах праздник уже проводили — «или в ближайшее время на них есть планы».

    Издание уточняет, что речь уже заходила о Дубровском поселении Всеволожского района как о месте, где может пройти праздник.

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    Комментарии 2

    Батарейкин08 Дек 2022 в 14:25
    А в Мурове и Кудрине уже отмечали?
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