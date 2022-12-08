В Молодежном театре на Фонтанке представят «Оружие сердец» по сценарию Платонова о людях после войны

Спектакль поставит режиссер Юрий Цуркану. В основе сценической редакции театра — киносценарий Андрея Платонова «Семья Иванова», написанный в 1945 году. Впервые он напечатан был в формате рассказа в журнале «Новый мир».

Почти трехчасовое сценическое полотно посвящено сложной психологической теме — возвращению человеку с войны, его новое знакомство со своей семьей. Демобилизованный гвардии капитан Алексей Иванов находится на распутье между фронтовой знакомой Маше и своей одновременно родной и одновременно чужой семьёй — с женой он ссорится, сын его боится. Несмотря на внимание к быту и истории одной семьи это история о поколении, чьё привычное течение жизни разрушила война. Произведение один из ключевых текстов Платонова — в нём содержаться все самые важные мотивы творчества писателя — возвращения, отвыкания и привыкания, прозрения.

«Как обрести новые силы, чтобы жить дальше, избежать разрушения, построить будущее?.. Часто мы хотим «начать жизнь сначала», думая, что именно где-то в стороне от проторенного, известного уже нам пути скрывается счастье. Так ли это, предстоит решить вместе с героями нового спектакля и зрителям. Сценарий Платонова поднимает важнейшие вопросы нравственности, совести, взаимопонимания», — рассказывают создатели спектакля.



Публикация «Семьи Ивановых» вызвала неприятие советской литературной критики — в Литературной газете рассказ назвали «гнуснейшей клеветой на советских людей», а писатель Александр Фадеев в своём материале для газеты «Правда» назвал рассказ — «выползшей на страницы печати обывательской сплетней». После таких откликов возможность публикации произведений Платонова была уже невозможна. Под названием «Возвращение», которое наиболее известно сейчас рассказ был опубликован посмертно в 1962 году.

