Петербурженку, чья годовалая дочь утонула в ванне, выпустили на «ограниченную свободу»

Приморский районный суд огласил приговор в отношении Елены Михайловой, годовалая дочь которой утонула в ванне в процессе купания. Женщина признана виновной в оставлении в опасности и в причинении смерти по неосторожности. Об этом 8 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Семейная трагедия произошла в конце апреля, когда Михайлова, будучи пьяной, решила искупать своих детей в квартире на Авиаконструкторов, 49. Она посадила в ванну с водой своих детей — двухлетнего сына и годовалую дочь. После этого мать отошла от малышей, покинув помещение. В итоге девочка утонула.