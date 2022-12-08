Петербурженку, чья годовалая дочь утонула в ванне, выпустили на «ограниченную свободу»

Приморский районный суд огласил приговор в отношении Елены Михайловой, годовалая дочь которой утонула в ванне в процессе купания. Женщина признана виновной в оставлении в опасности и в причинении смерти по неосторожности. Об этом 8 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Семейная трагедия произошла в конце апреля, когда Михайлова, будучи пьяной, решила искупать своих детей в квартире на Авиаконструкторов, 49. Она посадила в ванну с водой своих детей — двухлетнего сына и годовалую дочь. После этого мать отошла от малышей, покинув помещение. В итоге девочка утонула.
Суд установил, что Михайлова ранее не судима, признала вину и раскаялось. Женщина официально не работает, по месту жительства характеризуется отрицательно, семья признана находящейся в социально-опасном положении. Михайлова — трижды мать. Третий ребенок — 10-летняя дочь.
Суд назначил петербурженке наказание в виде ограничения свободы сроком на год и четыре месяца. Ей запрещено покидать квартиру с десяти вечера до шести утра, посещать места проведения массовых мероприятий, в том числе принимать участие в них, нельзя выезжать за пределы Петербурга, менять место жительства без согласования с надзором. Михайлову освободили из-под стражи в зале суда немедленно.