На Невском проспекте загорелся тротуар

Небольшой и необычный пожар случился 8 декабря в самом центре Петербурга. В его тушении участвовали гаишники.
На Невском проспекте около Екатерининского сквера загорелся лоток с кукурузой и хотдогами, точнее, как видно на записи очевидца, то, что пролилось на брусчатку рядом с ним. Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе городского ГУ МЧС «Фонтанке» пояснили, что в 10:35 на Невском, 37, на тротуаре произошло возгорание тележки. Оно было ликвидировано личным составом совместно с экипажем ГИБДД, который оказался рядом во время пожара. Никто не пострадал.