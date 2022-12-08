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    На Невском проспекте загорелся тротуар

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    5 комментариев
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    Небольшой и необычный пожар случился 8 декабря в самом центре Петербурга. В его тушении участвовали гаишники.

    На Невском проспекте около Екатерининского сквера загорелся лоток с кукурузой и хотдогами, точнее, как видно на записи очевидца, то, что пролилось на брусчатку рядом с ним. Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    В пресс-службе городского ГУ МЧС «Фонтанке» пояснили, что в 10:35 на Невском, 37, на тротуаре произошло возгорание тележки. Оно было ликвидировано личным составом совместно с экипажем ГИБДД, который оказался рядом во время пожара. Никто не пострадал.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_17427957" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 4

    26708199608 Дек 2022 в 13:13
    это прямо как в монологе Шиврина: "Фритюрное масло через тысячу жарок не выдержало и взорвалось атомным грибом"
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