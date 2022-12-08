В Ростовской области мужчина с обрезом попытался попасть в военкомат, но встретил казака

В Ростовской области в военкомат Красносулинского района попытался попасть мужчина с оружием, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всевеликого войска Донского.





Мужчину до приезда полиции задержал казак, который следил за порядков на территории военкомата, когда увидел пьяного с обрезом.

«У злоумышленника был изъят обрез ружья. Мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

