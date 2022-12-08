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    В Ростовской области мужчина с обрезом попытался попасть в военкомат, но встретил казака

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    6 комментариев

    В Ростовской области в военкомат Красносулинского района попытался попасть мужчина с оружием, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всевеликого войска Донского.


    Мужчину до приезда полиции задержал казак, который следил за порядков на территории военкомата, когда увидел пьяного с обрезом.

    «У злоумышленника был изъят обрез ружья. Мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

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    Комментарии 6

    26615735008 Дек 2022 в 13:15
    Южане … что с них взять ? Горячая кровь казачья !!!
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