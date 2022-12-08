Мужчина не удержал «Солярис» в полосе и приехал во встречный «Додж» под Гатчиной. Пострадали трое

Авария произошла в 16:20 на 6-м километре автодороги «Гатчина — Ополье», сообщает 8 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 61-летний гатчинец на своем Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Dodge Caravan под управлением 41-летней жительницы Гатчинского района.

ДТП со «встречкой» в Гатчинском районе Ленобласти днем 7 декабря отправило в больницу трех человек. Среди пострадавших — подросток.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 16-летний пассажир «Доджа». Всех троих доставили в больницу. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего ведется проверка. Как стало известно «Фонтанке», водитель «Хёндэ» в 2022 году за нарушение ПДД привлекался один раз — за превышение скорости. Водитель «Доджа» попадалась шесть раз — тоже за скорость, а также за нарушение правил перевозки детей.