«Призывы к дезертирству, а также оскорбления президента». В Петербурге запретили десять «морально разлагающих» ссылок

У военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона возникли претензии к нескольким Telegram-каналам. Как говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов, там в свободном доступе публиковали запрещенную информацию, «морально разлагающую и способствующую утрате нравственных критериев».
Дзержинский райсуд запретил десять ссылок, сообщает 8 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Отмечается, что контент был «направлен на деморализацию граждан и военнослужащих ВС РФ, содержал призывы к дезертирству, а также оскорбления президента и военнослужащих».
Кроме того, указанные ресурсы, утверждается в публикации, хотели собрать персональные данные военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на Украине, и их родственников, чтобы распространить эти сведения.
«Информация используется в целях создания угрозы причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.