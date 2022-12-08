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    «Призывы к дезертирству, а также оскорбления президента». В Петербурге запретили десять «морально разлагающих» ссылок

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    У военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона возникли претензии к нескольким Telegram-каналам. Как говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов, там в свободном доступе публиковали запрещенную информацию, «морально разлагающую и способствующую утрате нравственных критериев».

    Дзержинский райсуд запретил десять ссылок, сообщает 8 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Отмечается, что контент был «направлен на деморализацию граждан и военнослужащих ВС РФ, содержал призывы к дезертирству, а также оскорбления президента и военнослужащих».

    Кроме того, указанные ресурсы, утверждается в публикации, хотели собрать персональные данные военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на Украине, и их родственников, чтобы распространить эти сведения.

    «Информация используется в целях создания угрозы причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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    Libertad3108 Дек 2022 в 12:59
    "Запомните, Рошфор, нет такого народа, которого бы я не мог посадить в Бастилию."(с))))
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