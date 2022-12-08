«Призывы к дезертирству, а также оскорбления президента». В Петербурге запретили десять «морально разлагающих» ссылок

У военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона возникли претензии к нескольким Telegram-каналам. Как говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов, там в свободном доступе публиковали запрещенную информацию, «морально разлагающую и способствующую утрате нравственных критериев».

Дзержинский райсуд запретил десять ссылок, сообщает 8 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Отмечается, что контент был «направлен на деморализацию граждан и военнослужащих ВС РФ, содержал призывы к дезертирству, а также оскорбления президента и военнослужащих».