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    Боевые действия на Украине

    Двух жителей Севастополя арестовали за передачу Украине сведений о военных объектах

    1978
    2 комментария

    Двух севастопольцев арестовали по делу о государственной измене: их подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на ФСБ РФ.

    Как выяснили сотрудники силового ведомства, один из задержанных ещё в 2016 году был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и придерживался «украинской идеологии». После начала спецоперации он передавал информацию о том, где расположены объекты Минобороны РФ, а взамен получал деньги.

    Летом 2022 года по заданию кураторов из СБУ он привлёк к шпионажу помощника — своего знакомого, который тоже из Севастополя. Мужчина собирал данные об объектах ФСБ РФ, а затем отправлял их иностранной спецслужбе по WhatsApp.

    В отношении обоих жителей приморского города возбуждены уголовные дела о государственной измене. Ленинский районный суд Севастополя уже заключил обоих под стражу на два месяца.

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    Комментарии 2

    26586993708 Дек 2022 в 11:24
    по WhatsApp? Секюрность этого сервиса никакая, могли бы придумать что-то поинтереснее. Для кого это впаривание?
    +1−0
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