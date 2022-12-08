Двух жителей Севастополя арестовали за передачу Украине сведений о военных объектах

Двух севастопольцев арестовали по делу о государственной измене: их подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на ФСБ РФ.



Как выяснили сотрудники силового ведомства, один из задержанных ещё в 2016 году был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и придерживался «украинской идеологии». После начала спецоперации он передавал информацию о том, где расположены объекты Минобороны РФ, а взамен получал деньги.



Летом 2022 года по заданию кураторов из СБУ он привлёк к шпионажу помощника — своего знакомого, который тоже из Севастополя. Мужчина собирал данные об объектах ФСБ РФ, а затем отправлял их иностранной спецслужбе по WhatsApp.

