Двое соседей избили 90-летнюю жительницу Петербурга ради 2 тысяч рублей

90-летнюю жительницу Красносельского района подстерегли у квартиры, избили и отняли копейки.
Полицию в парадную дома 9, корпус 1, по Гатчинскому шоссе вызвали накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований». Женщина сообщала, что двое мужчин напали на пожилую соседку и избили её.
Сотрудникам МВД удалось уточнить, что пенсионерку избили двое в темной одежде, один из которых явно был под воздействием то ли алкоголя, то ли наркотиков. После этого они проникли в квартиру женщины и украли 2 тысячи рублей.
Пострадавшую с многочисленными травмами головы и грудной клетки госпитализировали. Её состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Тем же вечером у указанного дома задержали одного из подозреваемых, жильца соседней с пострадавшей квартиры. 39-летний гражданин Белоруссии оказался в розыске как должник. Его доставили в отдел. Причастность задержанного к нападению устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье грабеж.