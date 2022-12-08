Двое соседей избили 90-летнюю жительницу Петербурга ради 2 тысяч рублей

90-летнюю жительницу Красносельского района подстерегли у квартиры, избили и отняли копейки.



Полицию в парадную дома 9, корпус 1, по Гатчинскому шоссе вызвали накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований». Женщина сообщала, что двое мужчин напали на пожилую соседку и избили её.



Сотрудникам МВД удалось уточнить, что пенсионерку избили двое в темной одежде, один из которых явно был под воздействием то ли алкоголя, то ли наркотиков. После этого они проникли в квартиру женщины и украли 2 тысячи рублей.

