Дважды за сутки в Петербурге скорую вызывали к умершим малышам: одного лечили дома, второго пытались реанимировать в поликлинике

Трехлетнего мальчика пытались реанимировать в Красногвардейском районе.
Медиков в квартиру на Пискаревском проспекте вызвали накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 декабря.
Родители рассказали, что еще 5 декабря у мальчика поднялась температура, появились кашель и сопли. Врача решили не вызывать и лечили на дому.
Тело ребенка увезли в морг для установления причины смерти.
Возможно, нежелание пары обращаться в поликлинику связано с тем, что только у отца, 26-летнего гражданина Таджикистана, есть трудовой патент и документы на пребывание в РФ. У его 23-летней супруги и землячки регистрации в России нет.
В Красносельский район, на улицу Коммунаров, скорую вызвали накануне около половины третьего. Когда машина приехала к дому, то к ней вынесли пятимесячного младенца. Но помочь ему медики уже никак не могли — он был мертв.
Тогда родители, по предварительной информации, забрали тело ребенка и уехали на машине «Хендэ Солярис». После того, как скорая сообщила о произошедшем в полицию, пару нашли в поликлинике на улице Освобождения.
Мертвого младенца увезли в морг для установления причины смерти.
Родители, 26-летние граждане Таджикистана, которые находятся в РФ нелегально, рассказали, что утром у малыша поднялась температура, а потом он перестал дышать.
В отношении пары составили протоколы о незаконном пребывании на территории РФ, а также о неисполнении родительских обязанностей.