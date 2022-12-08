    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, вос

    754мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.94eur65.9

    Дважды за сутки в Петербурге скорую вызывали к умершим малышам: одного лечили дома, второго пытались реанимировать в поликлинике

    11009
    обсудить

    Трехлетнего мальчика пытались реанимировать в Красногвардейском районе.

    Медиков в квартиру на Пискаревском проспекте вызвали накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 декабря.

    Родители рассказали, что еще 5 декабря у мальчика поднялась температура, появились кашель и сопли. Врача решили не вызывать и лечили на дому.

    Тело ребенка увезли в морг для установления причины смерти.

    Возможно, нежелание пары обращаться в поликлинику связано с тем, что только у отца, 26-летнего гражданина Таджикистана, есть трудовой патент и документы на пребывание в РФ. У его 23-летней супруги и землячки регистрации в России нет.

    В Красносельский район, на улицу Коммунаров, скорую вызвали накануне около половины третьего. Когда машина приехала к дому, то к ней вынесли пятимесячного младенца. Но помочь ему медики уже никак не могли — он был мертв.

    Тогда родители, по предварительной информации, забрали тело ребенка и уехали на машине «Хендэ Солярис». После того, как скорая сообщила о произошедшем в полицию, пару нашли в поликлинике на улице Освобождения.

    Мертвого младенца увезли в морг для установления причины смерти.

    Родители, 26-летние граждане Таджикистана, которые находятся в РФ нелегально, рассказали, что утром у малыша поднялась температура, а потом он перестал дышать.

    В отношении пары составили протоколы о незаконном пребывании на территории РФ, а также о неисполнении родительских обязанностей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close