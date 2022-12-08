Дважды за сутки в Петербурге скорую вызывали к умершим малышам: одного лечили дома, второго пытались реанимировать в поликлинике

Трехлетнего мальчика пытались реанимировать в Красногвардейском районе.



Медиков в квартиру на Пискаревском проспекте вызвали накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 декабря.



Родители рассказали, что еще 5 декабря у мальчика поднялась температура, появились кашель и сопли. Врача решили не вызывать и лечили на дому.



Тело ребенка увезли в морг для установления причины смерти.



Возможно, нежелание пары обращаться в поликлинику связано с тем, что только у отца, 26-летнего гражданина Таджикистана, есть трудовой патент и документы на пребывание в РФ. У его 23-летней супруги и землячки регистрации в России нет.

