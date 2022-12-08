WSJ: Apple разработала новую систему шифрования данных и не сможет передавать данные правоохранительным органам

Компания Apple занимается разработкой новой системы шифрования данных. Она будет касаться сервиса iCloud. Об этом 8 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.

Новая система сквозного шифрования должна будет защитить информацию там даже в случае взлома серверов Apple. В публикации утверждается, что при этом сама компания не будет иметь к ней доступа и не сможет впредь предоставлять личные данные пользователей даже правоохранительным органам.

По данным WSJ, система окажется доступной для пользователей Apple в США в конце 2022 года, а в следующем году распространится по всему миру.