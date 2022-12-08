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    WSJ: Apple разработала новую систему шифрования данных и не сможет передавать данные правоохранительным органам

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    6 комментариев

    Компания Apple занимается разработкой новой системы шифрования данных. Она будет касаться сервиса iCloud. Об этом 8 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.

    Новая система сквозного шифрования должна будет защитить информацию там даже в случае взлома серверов Apple. В публикации утверждается, что при этом сама компания не будет иметь к ней доступа и не сможет впредь предоставлять личные данные пользователей даже правоохранительным органам.

    По данным WSJ, система окажется доступной для пользователей Apple в США в конце 2022 года, а в следующем году распространится по всему миру.

    Уточняется, что шифрование не распространится на три функции — электронная почта, список контактов и календарь.

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    Комментарии 6

    Annonym9108 Дек 2022 в 08:41
    Лучше бы на Android такую систему шифрования кто бы Сделал .
    А то всякие Honor , Xiaomi , Meizu и прочий китайский ширпотреб явно имеет бекдор для Китайского товарисча майора .
    А Учитывая что с китаем мы щас дружим не удивлюсь если Китайские Силовики уже поделились им с Товарисчами Российскими силовиками ...
    +2−0
    ProstoZloy08 Дек 2022 в 08:41
    " ...не сможет впредь предоставлять личные данные пользователей даже правоохранительным органам."
    Либо это фейк, либо Apple придется прекратить свою деятельность, как минимум, на территории США.
    +2−1
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