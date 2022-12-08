МИД объяснил, почему Россия не хотела бы разрыва дипотношений с США

Россия не хотела бы разрыва дипломатических отношений с США. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью газете «Известия» 8 декабря.

Дипломат рассказал, что разрыв отношений покажет, что места для политического взаимодействия не остается, а «остается только силовой [ресурс]».

«По большому счету, разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно», — сказал он.

Также Рябков отметил, что каналы коммуникации» нужны и США. Вашингтон не демонстрировал готовности к разрыву дипломатических отношений, добавил замглавы МИД РФ.