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    МИД объяснил, почему Россия не хотела бы разрыва дипотношений с США

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    5 комментариев

    Россия не хотела бы разрыва дипломатических отношений с США. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью газете «Известия» 8 декабря.

    Дипломат рассказал, что разрыв отношений покажет, что места для политического взаимодействия не остается, а «остается только силовой [ресурс]».

    «По большому счету, разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно», — сказал он.

    Также Рябков отметил, что каналы коммуникации» нужны и США. Вашингтон не демонстрировал готовности к разрыву дипломатических отношений, добавил замглавы МИД РФ.

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    Комментарии 5

    25267490108 Дек 2022 в 10:09
    У Навки Пескова квартира в Нью Йорке, как тут разрывать отношения?
    +1−1
    Соловей-Помётчик08 Дек 2022 в 10:01
    потому что к детям и апартаментам ездить неудобно
    +2−1
    funtanka08 Дек 2022 в 08:58
    Какие каналы коммуникации? Вроде интернет пока не отрезали - пиши письма.
    +2−1
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