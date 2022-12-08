Выбрали победителей? Дмитрий Нагиев напоминает, что до завершения голосования на премии «Фонтанки» осталось семь дней

Всего семь дней осталось до завершения голосования на финальном этапе премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Поторопитесь сделать свой выбор.
Голосование остановится 14 декабря в 18:00. И уже 15 декабря на сцене Главного штаба Государственного Эрмитажа мы объявим, за кого читатели «Фонтанки» отдали больше всего голосов. Ведущий церемонии — актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.
Но еще есть целая неделя, чтобы зайти на сайт премии, авторизоваться и проголосовать за победителя в каждой из 11 номинаций:
- БАЗА ОТДЫХА ГОДА
- БАНК ГОДА
- ВУЗ ГОДА
- ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
- ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
- РАЙОН ГОДА
- РЕСТОРАН/БАР ГОДА
- СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
- СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
- СУПЕРМАРКЕТ ГОДА
- ТЕАТР ГОДА