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    Признание и Влияние

    Выбрали победителей? Дмитрий Нагиев напоминает, что до завершения голосования на премии «Фонтанки» осталось семь дней

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    1 комментарий
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    Всего семь дней осталось до завершения голосования на финальном этапе премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Поторопитесь сделать свой выбор.

    Голосование остановится 14 декабря в 18:00. И уже 15 декабря на сцене Главного штаба Государственного Эрмитажа мы объявим, за кого читатели «Фонтанки» отдали больше всего голосов. Ведущий церемонии — актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.

    Но еще есть целая неделя, чтобы зайти на сайт премии, авторизоваться и проголосовать за победителя в каждой из 11 номинаций:

    • БАЗА ОТДЫХА ГОДА
    • БАНК ГОДА
    • ВУЗ ГОДА
    • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
    • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
    • РАЙОН ГОДА
    • РЕСТОРАН/БАР ГОДА
    • СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
    • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
    • СУПЕРМАРКЕТ ГОДА
    • ТЕАТР ГОДА

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    Комментарии 1

    25267490108 Дек 2022 в 11:39
    От Нагиева уже тошнит, он из каждого утюга вещает, как и Путин.
    +0−0
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