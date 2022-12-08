От булочек до лекарств: читатели «Фонтанки» выбирают лучшего местного производителя

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге и Ленобласти что только не производят: от лекарств и танкеров до одежды и косметики. В рамках премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» читатели городского портала выбирают лучшую марку товара местного производства в номинации «Сделано в Петербурге и Ленинградской области».

Эта номинация еще на первом этапе — номинировании — отразила всё многообразие местных товаров: всего читатели назвали более 250 предприятий и брендов, работающих в двух соседствующих регионах. Помимо любимой многими молочной продукции и сладостей к чаю, местные производства — это еще и высокотехнологичное оборудование, электроника, лекарства. По данным городской администрации, за 2021 год наибольший вклад в рост промышленного производства внесли такие отрасли, как автомобилестроение, металлургическое производство, фармацевтика и пищевая промышленность. Отдельно стоит и высокотехнологичный сектор — производство машин и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, транспорта, лекарств и медицинских изделий — по всем этим направлениям выпуск продукции только рос.

В 2022 году региональная промышленность оказалась перед новыми вызовами, и структура производства поменялась. На общей картине отразилась, например, остановка нескольких автомобильных заводов. При этом, несмотря на санкции и прекращение некоторых производств, данные Петростата говорят о росте промпроизводства по итогам трех кварталов на 1,8%, а индекс промышленного производства за 10 месяцев составил 102,8%. Всего за десять месяцев года производства города создали продукции в сумме на 3,3 млрд рублей.

Сегодня, в новых условиях, по данным городских властей, примерно на 10% увеличилось производство электрического оборудования, на 20% — продукции металлургической отрасли, а текстиля — в полтора раза. Среди прочего на фоне ухода с рынка иностранных брендов одежды «подняла голову» петербургская модная индустрия, и одежда городских дизайнеров постепенно заполняет магазины в крупных ТРК. Отдельной строкой идет пищевое производство, которое выросло на 20,6%, — в том числе кисломолочные продукты, молоко, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия. В Ленобласти драйвером роста традиционно было сельское хозяйство, объемы которого выросли за период на 2,4% — это производство мяса, молока, яиц.

Номинация «Сделано в Петербурге и Ленобласти» объединила разные местные товары и их производителей, которые читатели считают лучшими и достойными награды. Судите сами: тут и поставщик газа «Газпром межрегионгаз», три фармацевтические компании — «Вертекс», Solopharm и «Герофарм», пищевые производства — Пискаревский молочный завод и Кондитерское объединение «Любимый край», два производителя косметики — SAVONRY и Университетская инновационная компания «Литораль», два производителя одежды — Concept Group и Stayer Sportswear. В общем, сыты, здоровы, одеты, красивы и обогреты могут быть читатели с помощью наших финалистов.

Проголосовать за любимый бренд, а также еще по десяти другим номинациям финального этапа премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» можно на сайте до 14 декабря. Чтобы все было честно, нужно авторизоваться, затем в каждой номинации можно выбрать по одной компании. Церемония награждения выбранных читателями «Фонтанки» победителей пройдет 15 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа.