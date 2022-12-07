«Порше» догнал троллейбус на Ординарной и остановил всех

Авария остановила движение движение общественного транспорта на Ординарной улице в Петроградском районе Петербурга вечером 7 декабря.
Вереницу пустых автобусов и троллейбусов показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» около десяти часов вечера. Виновником называют чёрный «Порше», прижавшийся к троллейбусу.
Судя по снимкам, на месте уже работали сотрудники ДПС. Пассажирам общественного транспорта, по-видимому, пришлось наслаждаться зимой и искать другие маршруты.
«Яндекс.Пробки» за час до полуночи продолжают окрашивать Ординарную бордовым, а часть Большой Пушкарской — красным.