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    «Порше» догнал троллейбус на Ординарной и остановил всех

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    Авария остановила движение движение общественного транспорта на Ординарной улице в Петроградском районе Петербурга вечером 7 декабря.

    Вереницу пустых автобусов и троллейбусов показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» около десяти часов вечера. Виновником называют чёрный «Порше», прижавшийся к троллейбусу.

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    Судя по снимкам, на месте уже работали сотрудники ДПС. Пассажирам общественного транспорта, по-видимому, пришлось наслаждаться зимой и искать другие маршруты.

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    «Яндекс.Пробки» за час до полуночи продолжают окрашивать Ординарную бордовым, а часть Большой Пушкарской — красным.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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