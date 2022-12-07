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    Экономика и санкции

    Еврокомиссия раскрыла, что войдет в девятый пакет санкций против России

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    5 комментариев

    Девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает введение ограничений против 200 физических и юридических лиц, а также трех банков. Об этом 7 декабря заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Также, по ее словам, ЕС намерен добиться прекращения поставок в РФ беспилотников напрямую или через третьи страны, такие, как Иран.

    Еще один пункт — новые меры экспортного контроля, в частности в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, европейцы намерены расширить ограничения против российского энергетического и горнодобывающего секторов, включая запрет на инвестиции.

    Помимо этого, под санкции могут попасть еще четыре российских канала, которые предлагается «отключить от эфира».

    Как пишет ТАСС, Совет ЕС должен утвердить предлагаемые меры на следующей неделе.

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    Комментарии 5

    MrPegge07 Дек 2022 в 21:41
    Вот за санкции на физиков мы можем даже спасибо сказать, только ведь мало 200. Надо миллиона на 2, на всех едроссов и всех их родственников. Должны же они РФ развивать начать когда-то, пока же отвлекаются постоянно на зарубежную недвижимость, зарубежное образование, зарубежную жизнь на пенсии. А в РФ только запреты на все подряд печатают, да сказки рассказывают доверчивым гражданам.
    +0−0
    Диванный Эксперт07 Дек 2022 в 20:54
    Готов спорить: уважаемые люди как продавали все, что можно на запад, так и продают.
    Ответных мер, подрывающих экономику запада, как и всегда, не последует.
    +2−2
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