Еврокомиссия раскрыла, что войдет в девятый пакет санкций против России

Девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает введение ограничений против 200 физических и юридических лиц, а также трех банков. Об этом 7 декабря заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Также, по ее словам, ЕС намерен добиться прекращения поставок в РФ беспилотников напрямую или через третьи страны, такие, как Иран.



Еще один пункт — новые меры экспортного контроля, в частности в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, европейцы намерены расширить ограничения против российского энергетического и горнодобывающего секторов, включая запрет на инвестиции.

