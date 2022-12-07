Еврокомиссия раскрыла, что войдет в девятый пакет санкций против России

Девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает введение ограничений против 200 физических и юридических лиц, а также трех банков. Об этом 7 декабря заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Также, по ее словам, ЕС намерен добиться прекращения поставок в РФ беспилотников напрямую или через третьи страны, такие, как Иран.
Еще один пункт — новые меры экспортного контроля, в частности в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, европейцы намерены расширить ограничения против российского энергетического и горнодобывающего секторов, включая запрет на инвестиции.
Помимо этого, под санкции могут попасть еще четыре российских канала, которые предлагается «отключить от эфира».
Как пишет ТАСС, Совет ЕС должен утвердить предлагаемые меры на следующей неделе.