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    Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об оружии в космосе

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    Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом 7 декабря пишет ТАСС.

    За инициативу проголосовали 122 страны, против — 50, еще четыре воздержались.

    Резолюция призывает все страны принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, а также к скорейшему началу работы на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, внесенного Китаем и Россией еще в 2008 году.

    Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2020 года заявил, что Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе.

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