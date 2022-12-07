Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об оружии в космосе

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом 7 декабря пишет ТАСС.



За инициативу проголосовали 122 страны, против — 50, еще четыре воздержались.



Резолюция призывает все страны принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, а также к скорейшему началу работы на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, внесенного Китаем и Россией еще в 2008 году.



Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2020 года заявил, что Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе.

