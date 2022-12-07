Университетская набережная уходит на ремонт. Спуск со сфинксами закрывается

На Университетской набережной в Петербурге начинаются ремонтные работы. Специалисты восстановят участок от Кадетской до 4-й линии Васильевского острова протяженностью 330 метров, сообщили 7 декабря в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.
Поскольку реконструкция будет масштабной и набережную ждёт целый комплекс восстановительных мероприятий, знаменитый спуск со сфинксами возле Академии художеств и Румянцевского сада во время работ окажется недоступен для пешеходов — прогуливаться можно будет только по противоположной стороне набережной.
Как уточнили в КРТИ, ремонт Университетской набережной планируется завершить в октябре 2023 года.