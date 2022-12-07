    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, вос

    756мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.94eur65.9

    Университетская набережная уходит на ремонт. Спуск со сфинксами закрывается

    2279
    5 комментариев

    На Университетской набережной в Петербурге начинаются ремонтные работы. Специалисты восстановят участок от Кадетской до 4-й линии Васильевского острова протяженностью 330 метров, сообщили 7 декабря в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

    Фото: Пресс-служба КРТИ
    ПоделитьсяПоделиться

    Поскольку реконструкция будет масштабной и набережную ждёт целый комплекс восстановительных мероприятий, знаменитый спуск со сфинксами возле Академии художеств и Румянцевского сада во время работ окажется недоступен для пешеходов — прогуливаться можно будет только по противоположной стороне набережной.

    Как уточнили в КРТИ, ремонт Университетской набережной планируется завершить в октябре 2023 года.

    Фото: Пресс-служба КРТИ

    Университетская набережная — одна из центральных в Петербурге, вся её застройка является памятником архитектуры и находится под охраной государства. Здесь располагаются такие памятники архитектуры и истории как Кунсткамера, Меншиковский дворец, Академия художеств. В последний раз Университетская набережная капитально ремонтировалась несколько десятилетий назад и нуждается в обновлении, пояснили в Смольном.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Kostyn07 Дек 2022 в 21:40
    Питерские Сфинксы это такая история, это просто бомба, эти сфинксы реально из Египта, им три тысячи лет. И они вот так открыто стоят под небом на улице, каждый горожанин можем прикоснуться к настоящей истории человечества! Позор мне, я совсем недавно об этом узнал, не надо ехать в Египет или во всемирно известный Британский музей истории, чтобы прикоснуться к реальному артефакту древнейшей эпохи... Сколько сотен, а может и тысяч раз я проезжал мимо этих сфинксов на автомобиле, и у меня даже мысли не было что такой важный, настоящий исторический памятник древней эпохи египетской цивилизации!
    +0−0
    муматор07 Дек 2022 в 21:04
    специалистов уже завезли?
    +1−0
    hoboot07 Дек 2022 в 20:02
    а вот это плохо. единственный тубзик рядом был
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close