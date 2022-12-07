Путин призвал выработать общий подход по возврату денег, похищенных мошенниками

Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручения по поводу выработки общего подхода по возврату денег, похищенных мошенниками. По его словам, нынешние технологии позволяют выманить у человека деньги таким образом, что он как будто бы сам добровольно все отдал.

«Должна быть выработана какая-то система, общий подход к решению подобных вопросов. Сегодня большинство финансовых организаций даже учитывает в своих расходах приблизительные средства, которые идут на возмещение гражданам утраченных средств», — сказал глава государства 7 декабря на заседании Совета по правам человека.

