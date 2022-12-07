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    Путин призвал выработать общий подход по возврату денег, похищенных мошенниками

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    11 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручения по поводу выработки общего подхода по возврату денег, похищенных мошенниками. По его словам, нынешние технологии позволяют выманить у человека деньги таким образом, что он как будто бы сам добровольно все отдал.

    «Должна быть выработана какая-то система, общий подход к решению подобных вопросов. Сегодня большинство финансовых организаций даже учитывает в своих расходах приблизительные средства, которые идут на возмещение гражданам утраченных средств», — сказал глава государства 7 декабря на заседании Совета по правам человека.

    Кроме того, Путин допустил возможность ужесточения ответственности за утечку персональных данных, чтобы защитить интересы граждан.

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    Комментарии 11

    ПАТИОТ07 Дек 2022 в 21:41
    вах вах не вах... какой беспокойный призидент
    +0−0
    altnec07 Дек 2022 в 21:27
    Неужто зачастил?
    к прудам патриаршьим.
    +2−0
    Karl_Ivanovich07 Дек 2022 в 20:35
    Есть предложение - мошенников казнить и конфисковать имущество их собственное и ВСЕХ их родственников.
    +0−1
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