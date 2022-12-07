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    «Мы с ума не сошли». Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает

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    Угроза ядерной войны нарастает, но Россия не собирается размахивать этим оружием. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

    «По поводу угрозы ядерной войны. Такая угроза нарастает, чего греха таить. По поводу того, что Россия не при каких обстоятельствах не применит первой, то значит, что и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», – ответил он на соответствующий вопрос.

    Президент отметил, что российская ядерная доктрина настроена вокруг «ответно-встречного удара». При этом он подчеркнул, что РФ будет защищать себя и союзников всеми имеющимися средствами.

    «Мы с ума не сошли и отдаем себе отчет, что такое ядерное оружие, эти средства у нас есть. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру. Это сдерживающий фактор», – добавил он.

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