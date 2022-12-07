Заснеженные дороги Петербурга «покраснели» на 8 баллов

Вечерний час пик 7 декабря петербургские водители и их пассажиры встречают в восьмибалльных заторах. Дороги после снегопада оказались загружены на 1 балл больше обычного.



В центре наиболее плотные заторы собрались на Садовой улице между Сенной площадью и набережной Мойки и в районе площади Восстания. Возле метро «Обводный канал» в обе стороны стоят и набережная, и Лиговский проспект. Каменноостровский проспект побагровел от «Горьковской» до Малой Невки, и такая же напряженная дорожная ситуация на Левашовском проспекте, набережной Карповки и улице Профессора Попова.