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    Заснеженные дороги Петербурга «покраснели» на 8 баллов

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    Вечерний час пик 7 декабря петербургские водители и их пассажиры встречают в восьмибалльных заторах. Дороги после снегопада оказались загружены на 1 балл больше обычного.

    В центре наиболее плотные заторы собрались на Садовой улице между Сенной площадью и набережной Мойки и в районе площади Восстания. Возле метро «Обводный канал» в обе стороны стоят и набережная, и Лиговский проспект. Каменноостровский проспект побагровел от «Горьковской» до Малой Невки, и такая же напряженная дорожная ситуация на Левашовском проспекте, набережной Карповки и улице Профессора Попова.

    Неожиданно плотное движение на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте. В направлении из центра там затор на максимальные 10 баллов — на 4 балла выше обычного. Также плотная пробка собралась на Токсовском шоссе и Главной улице от остановки «Северная ТЭЦ» до реки Охта, она растянулась на 4,6 км.

    А на юге КАД более чем на протяжении 10 км встало внешнее кольцо. Пробка тянется почти от М-11 до вантового моста.

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