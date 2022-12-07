Путин — о дезертирстве в ходе СВО: Массового характера нет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне СВО на Украине нет массового дезертирства, однако случаи были. Об этом он сказал 7 декабря на заседании СПЧ.



«Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Человек, который попадает в зону боевых действий, даже после подготовки, он не может не испытывать определённых чувств, присущих нормальному человеку», — сказал глава государства.



При этом, как отметил президент, ничего подобного в массовом характере в армии нет. Подавляющее большинство этих людей добровольно возвращаются для несения боевой службы, даже после ранений, потому что происходит адаптация к условиям, после чего «ребята воюют блестяще».

