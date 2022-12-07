Биолог расскажет о возможном триумфе в онкологии

Почему считается, что онкозаболевания — результат мутаций? Что такое мутации и почему не все они одинаково вредны? Какие методы лечения скоро появятся? 8 декабря будет бесплатная трансляция лекции «Архэ» — «Рак: что, как и почему?» 16+



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Болезнь была описана еще в египетских папирусах. А название ей дал Гиппократ в V веке до н.э.: новообразования показались ему похожими по форме на краба. В России опухоли сравнивали с более привычным существом — раком. Сейчас десятки видов опухолей принято называть онкозаболеваниями, и не все они считаются «раками».



Об онкозаболеваниях известно довольно много. Канцерогенным фактором могут быть жизнь в загазованном районе; жареная пища; работа в ночную смену и даже просто сидячий образ жизни. Сейчас смертность от онкозаболеваний — на втором месте после смертности от сердечно-сосудистых болезней, и Вера Рыбко (кандидат биологических наук по специальности «онкология», замдиректора по развитию Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха) не обещает, что человечество избавится от рака. Наоборот, человечество будет с ним жить, но именно жить, а не умирать от него. Есть надежда, что онкозаболевания станут просто хроническими с множеством видов лечения.



Что сейчас наука знает о механизмах развития онкозаболеваний, как работают мутации; сильно ли мы продвинулись в иммуноонкологии (в 2018-м за достижения в этой сфере была вручена Нобелевская премия) — ученая расскажет в культурно-просветительском центре «Архэ» 8 декабря. Начало онлайн-трансляции в 19:30. Регистрация на страничке «Архэ» во «ВКонтакте».

Александра Шеромова

