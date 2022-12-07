Фонд «Живи сейчас» объявил о наборе в патронажную школу для ухаживающих за тяжелобольными людьми

Благотворительный фонд «Живи сейчас» начал набор в патронажную школу и приглашает участвовать всех, кто занимается уходом за тяжелобольными людьми. Обучение будет полезным для медсестёр и соцработников, сиделок и родственников.



Слушатели курса узнают о роли ухода в паллиативной медицинской помощи, подробно разберут, какие средства реабилитации и другую помощь могут получить их подопечные, научатся оценивать тяжесть состояния болеющих, обучатся основам гигиены, позиционирования пациентов, работе с нарушениями кожных покровов, организации безопасного пространства в квартире и многому другому.

