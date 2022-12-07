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    Фонд «Живи сейчас» объявил о наборе в патронажную школу для ухаживающих за тяжелобольными людьми

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    Благотворительный фонд «Живи сейчас» начал набор в патронажную школу и приглашает участвовать всех, кто занимается уходом за тяжелобольными людьми. Обучение будет полезным для медсестёр и соцработников, сиделок и родственников.

    Слушатели курса узнают о роли ухода в паллиативной медицинской помощи, подробно разберут, какие средства реабилитации и другую помощь могут получить их подопечные, научатся оценивать тяжесть состояния болеющих, обучатся основам гигиены, позиционирования пациентов, работе с нарушениями кожных покровов, организации безопасного пространства в квартире и многому другому.

    Занятия бесплатные. Начнутся они в середине января 2023 года и будут проходить в онлайн-формате, что позволит обучаться жителям разных регионов и в удобное время.

    «Два потока практики для закончивших курс состоятся в Москве, а ещё два потока — в наиболее активных регионах России», — сообщили в фонде.

    Чтобы стать слушателем курса, необходимо подать заявку.

    Благотворительный фонд «Живи сейчас» системно помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — редким и неизлечимым заболеванием, при котором двигательные нервные клетки перестают подавать сигнал в мышцы и человек постепенно слабеет, теряет способность самостоятельно двигаться, говорить, глотать и дышать.

    В России проживает от 12 тыс. до 15 тыс. человек с БАС. Фонд поддерживает людей с этим диагнозом и их близких, повышает уровень осведомленности о БАС в обществе, обучает врачей, содействует проведению исследований болезни.

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