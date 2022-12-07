Петербуржца навсегда разлучили с электросамокатом из-за любви к пьяной езде

Петербуржец Сергей Гудков признан виновным в пьяной езде на электросамокате после получения административки за аналогичное нарушение. Об этом 7 декабря сообщает городская прокуратура.



Суд установил, что 20 сентября Гудкова привлекли к административной ответственности за управление самокатом в пьяном виде. За это нарушение мужчина получил 10 суток ареста. Но с первого раза петербуржец ничего не понял. 9 октября он снова встал на свой электросамокат после того, как выпил. В итоге он разогнался до 55 км/ч и врезался в «Ауди» на Типанова. После этого Гудкова отстранили от управления транспортным средством.

