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    Петербуржца навсегда разлучили с электросамокатом из-за любви к пьяной езде

    2014
    5 комментариев

    Петербуржец Сергей Гудков признан виновным в пьяной езде на электросамокате после получения административки за аналогичное нарушение. Об этом 7 декабря сообщает городская прокуратура.

    Суд установил, что 20 сентября Гудкова привлекли к административной ответственности за управление самокатом в пьяном виде. За это нарушение мужчина получил 10 суток ареста. Но с первого раза петербуржец ничего не понял. 9 октября он снова встал на свой электросамокат после того, как выпил. В итоге он разогнался до 55 км/ч и врезался в «Ауди» на Типанова. После этого Гудкова отстранили от управления транспортным средством.

    Суд признал мужчину виновным, назначил ему 200 часов обязательных работ и запретил садиться или вставать за руль в течение двух лет. Электросамокат же конфискован и обращен в доход государства.

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    Комментарии 5

    AlBerkut07 Дек 2022 в 18:17
    Так, вставать и садиться за руль суд запретил... А ложиться - нет🤔
    Значит если бухнуть ещё больше, чтоб только лёжа, за руль уже можно, так? 😂

    ЗЫ: а самокат по ходу дела под категорию подпадал, как минимум 'М'...
    Да, битый электросамокат уже продан за 3 копейки, или принят на баланс, проведены торги для определения подрядчика по ремонту 😂😂😂
    +0−0
    27564035607 Дек 2022 в 17:15
    А как можно навсегда разлучить с самокатом? Ноги ему отрезали что ли?
    +0−0
    17218522207 Дек 2022 в 16:55
    А что, самокатчиков на АО проверяют уже? Велосипедистов тогда тоже?)
    +0−0
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