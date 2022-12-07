Болото в «Заболотье». Строители затопили Дмитровское шоссе в Москве

Посреди декабрьских холодов в Москве водителям пришлось «плыть» по шоссе по пороги в воде. Из-за ошибки строителей залило дорогу.
Днем 7 декабря во время строительных работ в районе владения 124 на Дмитровском шоссе повредили магистраль водоснабжения, из-за чего проезжую часть шоссе залило водой, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале поделился видео, во что превратилась дорога, добавив, что ошибка произошла при строительстве станции метро «Физтех».
«Все произошло в районе остановки «Заболотье» — название в данном случае говорит само за себя», — иронично прокомментировал он.
Как отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы, вытекание воды на проезжую часть локализовали. На месте работают городские службы. На водоснабжение ЧП не повлияло, а вот водителей просят быть внимательнее: движение на шоссе в месте разлива затруднено.