Мощный пожар в районе курского аэродрома потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в районе аэродрома под Курском, произошедшее в результате атаки со стороны Украины. Об этом 7 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт.



Свыше 200 человек из МЧС, Минобороны и РЖД более суток боролись с возгоранием, им удалось предотвратить распространение огня. Пострадавших нет, добавил глава области.



«Фонтанка» писала, что рано утром во вторник стало известно о пожаре на нефтенакопителе после атаки беспилотника. К тушению привлекали три пожарных поезда.

