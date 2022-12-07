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    Мощный пожар в районе курского аэродрома потушен

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    2 комментария

    Пожарные ликвидировали возгорание в районе аэродрома под Курском, произошедшее в результате атаки со стороны Украины. Об этом 7 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Свыше 200 человек из МЧС, Минобороны и РЖД более суток боролись с возгоранием, им удалось предотвратить распространение огня. Пострадавших нет, добавил глава области.

    «Фонтанка» писала, что рано утром во вторник стало известно о пожаре на нефтенакопителе после атаки беспилотника. К тушению привлекали три пожарных поезда.

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    Комментарии 2

    Kezevo07 Дек 2022 в 15:16
    Со счета сбился. Это уже новое? Или позачерашнее
    +0−0
    27419388907 Дек 2022 в 15:14
    Это новый или позавчерашний потушили?
    +1−0
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