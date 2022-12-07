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    В Петербурге суд определил, сколько стоят укусы немецкой овчарки

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    Выборгский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску петербурженки Полины о взыскании компенсации за покусы. Подробности 7 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Истец просила взыскать с ответчиков 300 тысяч рублей морального вреда, а также различные расходы — на оплату адвоката, госпошлину и почтовую корреспонденцию. Она указала, что 4 мая прошлого года, находясь у своего участка в Песочном, стала жертвой нападения восточноевропейской овчарки, которая в решении также называется немецкой. Собака принадлежала мужчине по имени Вишал, но выгуливала зверя женщина — Анна. Пострадавшая оценила свои травмы в 300 тысяч рублей. Ответчики на заседание не пришли, направив в суд своих представителей.

    По материалам дела, двухмесячный черно-подпалый длинношерстный кобель овчарки был куплен Анной в сентябре 2018 года, но по ветеринарному паспорту псом владеет Вишал. После встречи с Мухтаром жительница Песочного залечивала раны в течение месяца.

    Административная комиссия Курортного района установила, что Анна нарушила закон, выгуливая свою собаку без поводка. Суд взыскал солидарно с ответчиков в счет компенсации морального вреда 50 000 рублей.

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