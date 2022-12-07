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    Мультимедийная заметка

    Кого выбрать: пчелу или робота? Над этим думают уже более 1,2 млн человек

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    К началу декабря уже более 1,2 млн клиентов подключились к Тарифу UP, который летом этого года запустил оператор билайн. В нем живут виртуальные помощники с разными способностями, и в качестве подарка на зимние праздники компания предложит пользователям выбирать для своего персонажа суперспособность. Об этом рассказала директор по развитию новых продуктов билайна Дарья Кучинская.

    Фото: stock.adobe.com
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    В период с 1 декабря по 15 января все пользователи Тарифа UP смогут бесплатно выбрать суперспособность одного из апперов — виртуальных помощников из мобильного приложения оператора. Подарок будет работать целый месяц. А чтобы его получить, надо в приложении забрать 100 единиц внутренней валюты билайна (соты), положенные туда компанией, и обменять их на активацию суперспособности.

    Например, если пользователь выберет аппера-дракона Юнга, к его основному пакету добавятся еще 15 Гб интернета*. Пчела Базя приносит сразу 50 Гб интернета для всей семьи — ими можно делиться с номерами, подключенными в рамках услуги «Дели всё». Суперспособность панды Тапы — 1000 дополнительных минут для звонков внутри сети по России, а робота Пинга — еще 30 минут для связи с номерами некоторых операторов в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Армении.

    Важно отметить, что суперспособность будет действовать в течение 30 дней после активации. А если пользователь поменяет виртуального персонажа, то она отключится.

    Дарья Кучинская рассказала, что Тариф UP был запущен в июле 2022 года, и заменил собой почти всю тарифную линейку билайна. В 2023 году сотовый оператор планирует запустить единую игровую программу лояльности для клиентов, которая также будет построена на игровых механиках.

    *Подключить можно в сети билайн, кроме Чукотского АО.

    Организатор акции: ПАО «ВымпелКом», юр.адрес: г. Москва, ул. 8 марта, д.10, строение 14, ИНН 7713076301. Сроки проведения акции: 1.12.2022 — 15.01.2023. Подробно об акции можно узнать здесь

    ПАО «ВымпелКом», LatgBzGk7, spb.beeline.ru

    Фото: stock.adobe.com

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