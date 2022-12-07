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    В Петербурге задержали нарушителей, которые избили подростка в трамвае аварийным молотком

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    2 комментария

    В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали троих агрессоров, которые избили школьника в общественном транспорте. Об этом 7 декабря сообщают в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

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    Известно, что вечером 6 декабря 14-летний юноша не сошёлся во мнениях с тремя нетрезвыми незнакомцами, которые вместе с ним ехали в трамвае. Собеседники решили доказать свою правоту при помощи кулаков. В ход пошёл и аварийный молоток, которым, вопреки его предназначению, по голове ударили подростка.

    На ситуацию в салоне отреагировал водитель, который заблокировал двери вагона и нажал на кнопку тревожной сигнализации. На место незамедлительно прибыли два наряда вневедомственной охраны. Нападавших задержали и доставили в отдел.

    «При проверке было установлено, что один из задержанных ранее был судим за грабёж, а также половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», — рассказали в пресс-службе.

    Молоток изъяли. Пострадавшего школьника госпитализировали в одну из детских городских больниц с подозрением на черепно-мозговую травму.

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    Комментарии 2

    VKuser15134690407 Дек 2022 в 15:10
    Отправить к музыкантам вагнера слушатт
    +1−1
    Дядя Бо07 Дек 2022 в 14:55
    А физиономии замазали специально, что бы другие возможные пострадавшие их не узнали?
    +4−0
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