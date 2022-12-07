В Петербурге задержали нарушителей, которые избили подростка в трамвае аварийным молотком

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали троих агрессоров, которые избили школьника в общественном транспорте. Об этом 7 декабря сообщают в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО

Фото: Пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО

Фото: Пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО

Известно, что вечером 6 декабря 14-летний юноша не сошёлся во мнениях с тремя нетрезвыми незнакомцами, которые вместе с ним ехали в трамвае. Собеседники решили доказать свою правоту при помощи кулаков. В ход пошёл и аварийный молоток, которым, вопреки его предназначению, по голове ударили подростка.

На ситуацию в салоне отреагировал водитель, который заблокировал двери вагона и нажал на кнопку тревожной сигнализации. На место незамедлительно прибыли два наряда вневедомственной охраны. Нападавших задержали и доставили в отдел.

«При проверке было установлено, что один из задержанных ранее был судим за грабёж, а также половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», — рассказали в пресс-службе.

Молоток изъяли. Пострадавшего школьника госпитализировали в одну из детских городских больниц с подозрением на черепно-мозговую травму.