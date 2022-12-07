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    Фура врезалась в отбойник и сложилась пополам на «Коле» у Ладожского моста

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    ДТП с большегрузом днем 7 декабря сильно затруднило движение по Мурманскому шоссе на границе Всеволожского и Кировского районов Ленобласти. В сторону Петербурга трасса превратилась в «бутылочное горлышко».

    Около 12:50 на 41-м километре автодороги Р-21 «Кола» в направлении Петербурга водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». От удара фуру сложило пополам, рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    Пострадавших в ДТП нет. Проезд легковых автомобилей по трассе в районе места аварии осуществляется по одной полосе, добавили в дорожном управлении. Образовался затор длиной около двух километров. На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

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