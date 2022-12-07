Запутался в ногах и уронил окно на машину. Петербургский суд разбирался в необычном ЧП

Автомобилистка в Петербурге через суд потребовала у жителя города компенсацию за побитую машину: на ее автомобиль упала оконная рама. Ответчик объяснил случившееся тем, что споткнулся.
ЧП произошло 8 августа 2021 года у дома 12 по улице Победы в Ломоносове, сообщает 7 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На принадлежащий женщине KIA Rio из окна квартиры ответчика свалилась оконная рама. Ремонт полученных автомобилем повреждений потянул на
Во время проверки ответчик пояснил, что, находясь вечером на кухне, он запнулся о свою же ногу и упал, повредив оконное стекло. В результате его падения и был поврежден припаркованный у подъезда автомобиль.
Суд же установил, что повреждения машина получила от падения оконной рамы из окна квартиры ответчика. Сам мужчина на заседание не явился. Петродворцовый районный суд Петербурга удовлетворил требования истицы.