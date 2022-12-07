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    Запутался в ногах и уронил окно на машину. Петербургский суд разбирался в необычном ЧП

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    Автомобилистка в Петербурге через суд потребовала у жителя города компенсацию за побитую машину: на ее автомобиль упала оконная рама. Ответчик объяснил случившееся тем, что споткнулся.

    ЧП произошло 8 августа 2021 года у дома 12 по улице Победы в Ломоносове, сообщает 7 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На принадлежащий женщине KIA Rio из окна квартиры ответчика свалилась оконная рама. Ремонт полученных автомобилем повреждений потянул на 83 642 рубля. Хозяйка машины просила суд взыскать с ответчика расходы на ремонт, а также 2 500 рублей за госпошлину и 3 500 рублей за оценку ущерба.

    Во время проверки ответчик пояснил, что, находясь вечером на кухне, он запнулся о свою же ногу и упал, повредив оконное стекло. В результате его падения и был поврежден припаркованный у подъезда автомобиль.

    Суд же установил, что повреждения машина получила от падения оконной рамы из окна квартиры ответчика. Сам мужчина на заседание не явился. Петродворцовый районный суд Петербурга удовлетворил требования истицы.

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