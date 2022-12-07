В Белоруссии рассматривают законопроект о смертной казни за госизмену для должностных лиц и военных

Смертную казнь, как один из видов наказания за государственную измену для государственных служащих и военных, могут ввести в Белоруссии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла нижняя палата белорусского парламента 7 декабря.



В пояснении к законопроекту в телеграм-канале нижней палаты парламента говорится, что его принимают «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».



Чтобы поправки вступили в силу, законопроект должен пройти второе чтение в нижней палате парламента, получить одобрение верхней и подпись президента.

