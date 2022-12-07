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    В Белоруссии рассматривают законопроект о смертной казни за госизмену для должностных лиц и военных

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    8 комментариев

    Смертную казнь, как один из видов наказания за государственную измену для государственных служащих и военных, могут ввести в Белоруссии. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла нижняя палата белорусского парламента 7 декабря.

    В пояснении к законопроекту в телеграм-канале нижней палаты парламента говорится, что его принимают «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

    Чтобы поправки вступили в силу, законопроект должен пройти второе чтение в нижней палате парламента, получить одобрение верхней и подпись президента.

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    Комментарии 8

    Einmerck07 Дек 2022 в 15:02
    Странно, что просто за косые взгляды на сотрудников правоохранительных органов и органов гос. власти смертную казнь для любого не ввели.
    +0−0
    Kezevo07 Дек 2022 в 14:15
    Судя по всему мобилизация у них не за горами! Наши то "демократы" 15ой ограничились
    +0−1
    SU LUX INN07 Дек 2022 в 14:13
    да, нам Остается признать - Александр Григорьевич все же оказался Крепким орешком! сумел примерно Наказать изменников и госслужащих! чем обеспечил Простому народу Белоруссии порядок, достаток и Многие-многие годы мудрого Управления!
    +1−4
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