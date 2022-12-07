Сборы на российской таможне в ноябре сократились почти вполовину

Федеральная таможенная служба России за 11 месяцев 2022 года перечислила в бюджет страны 5,626 трлн рублей, что на 10 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года, следует из данных госоргана, опубликованных 7 декабря.



При этом за ноябрь ФТС перечислила в бюджет 387,8 млрд рублей, что оказалось на 48,4 % меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 12,4 % меньше по сравнению с октябрем 2022 года. В октябре объем перечислений составил 442,8 млрд рублей.

За январь-октябрь служба перечислила 5,238 трлн рублей, превысив прогнозное задание на 2,5 % или на 126,6 млрд. Прогнозное задание на 2022 год составляет 6,224 трлн рублей. В прошлом году ФТС перечислила в бюджет 7,156 трлн рублей.