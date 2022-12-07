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    Сборы на российской таможне в ноябре сократились почти вполовину

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    17 комментариев

    Федеральная таможенная служба России за 11 месяцев 2022 года перечислила в бюджет страны 5,626 трлн рублей, что на 10 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года, следует из данных госоргана, опубликованных 7 декабря.

    При этом за ноябрь ФТС перечислила в бюджет 387,8 млрд рублей, что оказалось на 48,4 % меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 12,4 % меньше по сравнению с октябрем 2022 года. В октябре объем перечислений составил 442,8 млрд рублей.

    За январь-октябрь служба перечислила 5,238 трлн рублей, превысив прогнозное задание на 2,5 % или на 126,6 млрд. Прогнозное задание на 2022 год составляет 6,224 трлн рублей. В прошлом году ФТС перечислила в бюджет 7,156 трлн рублей.

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    Комментарии 16

    Дядя Бо07 Дек 2022 в 14:41
    Разогнать половину личного состава. Нефиг кормить дармоедов.
    +1−1
    Zdobsi07 Дек 2022 в 14:36
    Может быть структурно написать, что конкретно в плюсе и в минусе, какие статьи и какая продукция? Так эти цифры-мертвому припарка. Конкретно торговые балансы надо смотреть. Или спросить комментарий подробный у того, кто в курсе дела. Так это вообще никому кроме таможни неинтересно. Ну снизилось, ну повысилось и что?
    +0−0
    Ser_N077107 Дек 2022 в 14:23
    вот что скрепное импортозамещение делает, а ведь импортировали не только готовые изделия, но средства производства и комплектующие к ним...
    но самое интересное, что будет март к марту...
    +3−1
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