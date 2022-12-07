О тарифах на коммунальные и другие услуги петербуржцам будет рассказывать чат-бот

Петербургский комитет по тарифам запускает в мессенджере Telegram чат-бот для помощи горожанам. Его назвали «Тариф-эксперт» (@TarifSPbBot), сообщает 7 декабря пресс-служба Смольного.

У бота можно будет узнать о тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку, эвакуацию и хранение автотранспорта. Он будет учиться: если тарифы изменятся или появятся новые данные, базу бота обновят.

«Электронный ассистент тарифного ведомства станет еще одной удобной площадкой для получения официальной и достоверной информации по действующим тарифам», — отмечают в ведомстве.