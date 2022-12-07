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    О тарифах на коммунальные и другие услуги петербуржцам будет рассказывать чат-бот

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    5 комментариев

    Петербургский комитет по тарифам запускает в мессенджере Telegram чат-бот для помощи горожанам. Его назвали «Тариф-эксперт» (@TarifSPbBot), сообщает 7 декабря пресс-служба Смольного.

    У бота можно будет узнать о тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку, эвакуацию и хранение автотранспорта. Он будет учиться: если тарифы изменятся или появятся новые данные, базу бота обновят.

    «Электронный ассистент тарифного ведомства станет еще одной удобной площадкой для получения официальной и достоверной информации по действующим тарифам», — отмечают в ведомстве.

    В комитете напомнили, что с 1 декабря по всей стране проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. «В Санкт-Петербурге индекс изменения платежей не превысил 8,5 %, что ниже ожидаемой среднегодовой инфляции — 13,9 %», — говорится в сообщении. До июля 2024 года тарифы на коммунальные услуги пересматривать не планируют.

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    Комментарии 5

    knikk7007 Дек 2022 в 15:00
    Мне боту рассказать, что в подъезде полы месяц не моют, а деньги берут регулярно.
    +0−0
    Отец Родной07 Дек 2022 в 13:58
    Этот бот уже 22 года рассказывает
    +3−0
    ***_12307 Дек 2022 в 13:52
    Живых людей боятся подставлять под отзывы благодарных горожан.
    +4−0
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