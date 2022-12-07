О тарифах на коммунальные и другие услуги петербуржцам будет рассказывать чат-бот

Петербургский комитет по тарифам запускает в мессенджере Telegram чат-бот для помощи горожанам. Его назвали «Тариф-эксперт» (@TarifSPbBot), сообщает 7 декабря пресс-служба Смольного.
У бота можно будет узнать о тарифах на коммунальные услуги, транспорт, парковку, эвакуацию и хранение автотранспорта. Он будет учиться: если тарифы изменятся или появятся новые данные, базу бота обновят.
«Электронный ассистент тарифного ведомства станет еще одной удобной площадкой для получения официальной и достоверной информации по действующим тарифам», — отмечают в ведомстве.
В комитете напомнили, что с 1 декабря по всей стране проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. «В Санкт-Петербурге индекс изменения платежей не превысил 8,5 %, что ниже ожидаемой среднегодовой инфляции — 13,9 %», — говорится в сообщении. До июля 2024 года тарифы на коммунальные услуги пересматривать не планируют.