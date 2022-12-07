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    Алабай Бари загнал на дерево рысь в Приамурье. Кошка воззрилась на него с презрением

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    2 комментария

    Необычная история произошла в городе Свободный Амурской области. Там накануне утром алабай по кличке Бари загнал на дерево рысь. О случившемся написала газета БАМ. 7 декабря фотографии дикой кошки и ее погонщика завирусились в сети.

    «Я вывел собаку на прогулку в 8:15, Бари заметил у ограждения банка рысь и погнал её. Спасением было дерево, куда животное и забралось. Сразу сообщил в спецслужбы», — рассказал владелец собаки Алексей.

    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/gazeta_bam" class="io-leave-page _" target="_blank">БАМ | Gazeta-bam.ru</a>
    Скриншот из группы БАМ | Gazeta-bam.ru
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    Российские паблики облетели фотографии, на которых рысь возлежит на тонких ветках дерева, высокомерно глядя на пса и тех, кто пришел ее сфотографировать.

    Также в Интернете появилось видео, на котором рысь сгоняют с насиженного места. Мужчина трясет дерево, после чего зверь все-таки прыгает на землю и со всех лап убегает от людей.

    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/gazeta_bam" class="io-leave-page _" target="_blank">БАМ | Gazeta-bam.ru</a>
    Скриншот из группы БАМ | Gazeta-bam.ru

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    Комментарии 2

    Игoрь07 Дек 2022 в 15:02
    Кошка на порядок умнее всех тех людей, с которыми она имела несчастье пересечься.
    +1−0
    VKuser4918336207 Дек 2022 в 14:05
    Кошечка испугалась
    +0−0
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