Алабай Бари загнал на дерево рысь в Приамурье. Кошка воззрилась на него с презрением

Необычная история произошла в городе Свободный Амурской области. Там накануне утром алабай по кличке Бари загнал на дерево рысь. О случившемся написала газета БАМ. 7 декабря фотографии дикой кошки и ее погонщика завирусились в сети.



«Я вывел собаку на прогулку в 8:15, Бари заметил у ограждения банка рысь и погнал её. Спасением было дерево, куда животное и забралось. Сразу сообщил в спецслужбы», — рассказал владелец собаки Алексей.

