Алабай Бари загнал на дерево рысь в Приамурье. Кошка воззрилась на него с презрением

Необычная история произошла в городе Свободный Амурской области. Там накануне утром алабай по кличке Бари загнал на дерево рысь. О случившемся написала газета БАМ. 7 декабря фотографии дикой кошки и ее погонщика завирусились в сети.
«Я вывел собаку на прогулку в 8:15, Бари заметил у ограждения банка рысь и погнал её. Спасением было дерево, куда животное и забралось. Сразу сообщил в спецслужбы», — рассказал владелец собаки Алексей.
Российские паблики облетели фотографии, на которых рысь возлежит на тонких ветках дерева, высокомерно глядя на пса и тех, кто пришел ее сфотографировать.
Также в Интернете появилось видео, на котором рысь сгоняют с насиженного места. Мужчина трясет дерево, после чего зверь все-таки прыгает на землю и со всех лап убегает от людей.