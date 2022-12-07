В ожидании приговора петербургский Остап Бендер заработал на доверчивых москвичках

Две жительницы столичного региона остались без денег, поверив в объявление о продаже мебели задешево. Их предполагаемого обидчика уже ждут в суде.



22-летняя жительница Московской области (топ-менеджер компании, занимающейся продажей косметики) и 50-летняя москвичка (топ-менеджер логистической компании) пытались через сайт бесплатных объявлений купить мебель. В итоге первая летом этого года осталась без 57 тыс. рублей, вторая осенью — без 10 тыс. рублей.



Сотрудники уголовного розыска накануне около двух часов дня задержали подозреваемого, 27-летнего супервайзера интернет-магазина, в садоводстве в Пушкине. Оказалось, что он очень хорошо им знаком.

