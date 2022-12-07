В ожидании приговора петербургский Остап Бендер заработал на доверчивых москвичках

Две жительницы столичного региона остались без денег, поверив в объявление о продаже мебели задешево. Их предполагаемого обидчика уже ждут в суде.
22-летняя жительница Московской области (топ-менеджер компании, занимающейся продажей косметики) и 50-летняя москвичка (топ-менеджер логистической компании) пытались через сайт бесплатных объявлений купить мебель. В итоге первая летом этого года осталась без 57 тыс. рублей, вторая осенью — без 10 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска накануне около двух часов дня задержали подозреваемого, 27-летнего супервайзера интернет-магазина, в садоводстве в Пушкине. Оказалось, что он очень хорошо им знаком.
В 2021 году его обвиняли в хищении имущества на 7 тыс. рублей в одном из магазинов торговой сети, а также в растрате 138 тыс. рублей, принадлежащих другому магазину другой сети, а также в краже на 4 тысяч рублей опять же из магазина. Все эти дела переданы в суд.
В 2022 году мужчина также успел стать фигурантом дела о краже продуктов из магазина в Зеленогорске на 7 тыс. рублей. Это дело также передано в суд.
Подозреваемого поместили в изолятор.