    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-в

    759мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.91eur66.11

    В ожидании приговора петербургский Остап Бендер заработал на доверчивых москвичках

    1092
    обсудить

    Две жительницы столичного региона остались без денег, поверив в объявление о продаже мебели задешево. Их предполагаемого обидчика уже ждут в суде.

    22-летняя жительница Московской области (топ-менеджер компании, занимающейся продажей косметики) и 50-летняя москвичка (топ-менеджер логистической компании) пытались через сайт бесплатных объявлений купить мебель. В итоге первая летом этого года осталась без 57 тыс. рублей, вторая осенью — без 10 тыс. рублей.

    Сотрудники уголовного розыска накануне около двух часов дня задержали подозреваемого, 27-летнего супервайзера интернет-магазина, в садоводстве в Пушкине. Оказалось, что он очень хорошо им знаком.

    В 2021 году его обвиняли в хищении имущества на 7 тыс. рублей в одном из магазинов торговой сети, а также в растрате 138 тыс. рублей, принадлежащих другому магазину другой сети, а также в краже на 4 тысяч рублей опять же из магазина. Все эти дела переданы в суд.

    В 2022 году мужчина также успел стать фигурантом дела о краже продуктов из магазина в Зеленогорске на 7 тыс. рублей. Это дело также передано в суд.

    Подозреваемого поместили в изолятор.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close